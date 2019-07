Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Dieb erwartete offenbar Regen

Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Ob der Wetterbericht, der für Samstag Regen angekündigt hatte, ausschlaggebend für einen Diebstahl war oder die Sorge vor schlechter Durchsicht, bleibt ein Rätsel.

Am Freitagabend gegen 23.40 Uhr Uhr beobachtete eine Anwohnerin am Dieprahmsweg einen Unbekannten, der sich an einem Auto zu schaffen machte. Der Mann baute die Scheibenwischerblätter ab und flüchtete hiernach zu Fuß in Richtung Finanzamt.

Eine Nachschau ergab, dass der Dieb offenbar zuvor schon an zwei weiteren Autos am Dieprahmsweg die Scheibenwischerblätter gestohlen hatte.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 170 - 180 cm groß, dunkle Bekleidung, trug eine Kapuzenjacke mit aufgesetzter Kapuze und Handschuhe. Möglicherweise trug er einen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

