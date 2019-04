Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Aidlingen; 18-Jähriger leistet in Sindelfingen Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Aidlingen-Dachtel: Brunnen beschädigt

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr in der Dachteler Bergstraße in Aidlingen-Dachtel verübt wurde. Bislang unbekannte Täter haben im Bereich des Backhauses an einem örtlichen Brunnen drei der insgesamt vier Wasserhähne vermutlich abgetreten. Den vierten Hahn hatten sie abgedreht und am Boden des Brunnens zusammen mit den anderen liegen gelassen. Zusätzlich wurde bekannt, dass mehrere Mülleimer in den Gärten der angrenzenden Grundstücke lagen. Diese wurden nicht beschädigt. An dem Brunnen entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Sindelfingen: 18-Jähriger beschädigt Fensterscheibe und leistet Widerstand

Aus bislang unbekannten Gründen schlug ein 18-Jähriger, der offensichtlich betrunken war, am Sonntag gegen 01:15 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen das Fenster einer Erdgeschosswohnung ein. Im Anschluss daran suchte er das Weite und hinterließ an dem Fenster, an dem die äußere Scheibe zu Bruch ging, einen Sachschaden von etwa 100 Euro. Eine aufmerksame Zeugin hörte das Klirren und stellte daraufhin die Beschädigung fest. Nachdem sie noch einen jungen Mann gesehen hatte, der zügig in Richtung Marktplatz lief, alarmierte sie umgehend die Polizei. Die eingesetzten Kräfte konnten den 18-jährigen Tatverdächtigen schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Bereich des Marktplatzes antreffen. Der 18-Jährige, der mutmaßlich durch den Schlag gegen die Scheibe eine Schnittwunde an der Hand erlitt, wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Dort sollte er in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten nahmen ihm hierzu die persönlichen mitgeführten Gegenstände ab. Als er die Gegenstände wiederholt an sich nehmen wollte, mussten die Beamten dies unterbinden. Der junge Mann baute sich daraufhin auf und ging in drohender Haltung auf einen Beamten zu. Er musste anschließend zu Boden gebracht und nachdem er noch versucht hatte zwei Polizisten zu treten, fixiert werden. Auf dem Weg in die Gewahrsamseinrichtung leistete der Querulant passiven Widerstand und stemmte sich gegen die Maßnahmen. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der 18-Jährige die Beamten fortwährend. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Tatverdächtige musste die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Darüber hinaus muss er nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

