Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radler kurz nach 8 Uhr die Neue Steige in Nasgenstadt abwärts. In einer Kurve passte der 66-Jährige nicht auf. Er kam auf die Gegenspur. Hier stieß er frontal mit einem Mazda zusammen. Der Radfahrer wurde durch den heftigen Aufprall gegen die Frontscheibe des Autos geschleudert. Mit viel Glück überstand der Senior den Unfall mit leichten Verletzungen. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

