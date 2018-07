Ulm (ots) - Kurz vor 17 Uhr kam eine Frau in ein Geschäft in der Wagnerstraße. Sie verwickelte die Angestellte in ein Gespräch. In dessen Verlauf griff sie unbemerkt nach einem Telefon, das in einer Vitrine angeboten wurde. Mit dieser wertvollen Beute ging die Frau wieder davon.

Etwa eine Stunde später kam ein Pärchen in ein Schmuckgeschäft in der Hafengasse. Sie ließen sich verschiedenen Schmuck zeigen, ohne jedoch zu kaufen. Nachdem sie sich verabschiedet hatten fehlten zwei wertvolle Ringe.

In beiden Fällen wird die Frau als eine mutmaßliche Osteuropäerin beschrieben, die etwa 1,65 m groß ist. Sie trug ein weißes Kleid mit schwarzem Muster und ist auffallend korpulent. Die Frau wirkt gepflegt. Ihre schwarzen Haare hatte sie hinter dem Kopf zusammengebunden. Die Unbekannte sprach englisch und hatte eine Handtasche dabei. Ihr Begleiter ist ein etwa 1,70 m großer, auffallend schlanker Mann, ebenfalls mutmaßlich Osteuropäer. Er trug eine blaue Jeans und ein helles, kurzärmeliges Hemd. Die Sonnenbrille hatte er im Hemd eingehängt. Auch dieser Mann wirkte gepflegt, hat dunkle Haare und einen Stoppelbart.

Die Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt jetzt wegen der Diebstähle. Sie rät: Lassen Sie sich von den Wünschen der Kunden nicht ablenken. Behalten Sie den Überblick. Verweisen Sie Kunden, die Hektik und Durcheinander verursachen, aus dem Geschäft.

