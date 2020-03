Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksame Zeugen melden Einbruch in Kiosk - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Aachen (ots)

Letzte Nacht (26.03.2020) gegen 00.25 Uhr brachen zwei Männer in einen Kiosk am Kaiserplatz Ecke Martin- Luther- Straße ein. Durch das Einschlagen einer Scheibe auf die Tat aufmerksam geworden, beobachteten die Zeugen die Männer dabei, wie sie mehrere mit Tabak und Zigaretten gefüllte Tragetaschen aus dem Kiosk trugen. Beim Eintreffen der gerufenen Polizei flohen die Tatverdächtigen zunächst, konnten aber noch in direkter Tatortnähe von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Gegen die beiden 23 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen wird nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt und Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell