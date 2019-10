Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg im Einsatz +++ Schwerpunkt "Erkennen technischer Mängel an Nutzfahrzeugen"

Oldenburg (ots)

Das Erkennen von technischen Mängeln an Nutzfahrzeugen stand bei einer Kontrolle am 23. Oktober im Fokus. Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen Süd in Fahrtrichtung Bremen an der Bundesautobahn 1 wurden insgesamt 23 Fahrzeuge durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg kontrolliert.

In elf Fällen wurden durch die kontrollierenden Beamten Beanstandungen festgestellt. Bei fünf beanstandeten Fahrzeugen konnten die vorhandenen Mängel vor Ort beseitigen, sodass eine Weiterfahrt möglich war. Bei sechs weiteren Fahrzeugen waren die Mängel so erheblich, dass ihnen die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Die Polizeibeamten kontrollierten unter anderem den Sattelzug eines 34-jährigen Fahrers aus Polen, der nach Hamburg unterwegs war. Bei der Inaugenscheinnahme konnte festgestellt werden, dass der in Kartons verpackte Stacheldraht ungenügend gesichert wurde. Ferner stellte sich heraus, dass eine Bremsscheibe gebrochen, sowie eine weitere stark verschlissen war. Nach einer Kontrolle durch die zuständige technische Prüfstation wurde das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft.

Auch bei einem 65-jährigen Fahrzeugführer wurden ein Ladungssicherungsverstoß auf seiner Fahrt nach Bremen festgestellt. Der Mann war mit einem, mit großen Granitstein beladenen, Lastkraftwagen unterwegs. Die zur Ladungssicherung genutzten Spanngurte waren hierzu nicht geeignet.

Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt. In allen Fällen wurde gegen die Halter wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

