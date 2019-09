Polizei Dortmund

POL-DO: Kind in Hörde von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1125

Ein 11-jähriges Mädchen aus Dortmund ist am Freitag (27.9.) gegen 7.10 Uhr im Bereich Willem-van-Vloten-Straße/Semerteichstraße von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei die Fahrerin/den Fahrer und weitere Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die gesuchte Autofahrerin/der gesuchte Autofahrer auf der Willem-van-Vloten-Straße in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Semerteichstraße fuhr sie/er demnach weiter, obwohl die Ampel Rotlicht zeigte. Das Auto erfasste die 11-Jährige, die ihrerseits gerade bei Grünlicht zu Fuß die Fahrbahn überqueren wollte. Das Mädchen stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin/der Fahrer hielt zunächst an, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Westen, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen (Dreitürer, "jüngeres" Modell) mit Ortskennung aus dem Märkischen Kreis gehandelt haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Hörde unter 0231-132-1421.

