Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autofahrer gibt vor, keine Ausweispapiere dabei zu haben - keinen Führerschein, unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung

Freiburg (ots)

Zur Ausreise in die Schweiz ist am Dienstag, 19.11.2019, gegen 09:50 Uhr, ein Autofahrer am Grenzübergang in Bad Säckingen erschienen. Der 46-jährige wurde kontrolliert. Er gab gegenüber den kontrollierenden Grenzbeamten vor, keine Ausweispapiere dabei zu haben. Jedoch tauchten diese bei der Durchsuchung seines Autos auf. Nun wollte er vortäuschen, einen Zwillingsbruder zu haben. Er konnte jedoch zweifelsfrei identifiziert werden, so dass zu Tage kam, dass er überhaupt keinen gültigen Führerschein mehr hat. Da entsprechende Verdachtsmomente aufkamen, wurde bei ihm ein Drogentest gemacht, der einen positiven Befund auf Amphetamin anzeigte. So musste er Mann mit zur Blutprobe. Nicht bevor jedoch noch die Kennzeichen seines Autos entstempelt waren. Denn für seinen Wagen bestand kein Versicherungsschutz. So endete die Fahrt am Grenzübergang.

