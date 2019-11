Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Diebstahl in Sporthalle

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 19.11.2019, hat ein Dieb die Umkleideräume in der Weilheimer Sporthalle durchwühlt. Der Unbekannte nahm einen braunen Daunenmantel, eine grüne Winterjacke mit Kapuze und Fell, einen bunten Schal, eine Brille sowie eine Geldbörse und Bargeld mit. Der Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Dieb war über die unverschlossene Außentüre in die Halle gelangt. Die Tatzeit lag genau zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) ermittelt.

