Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Lippe (ots)

(sbe) Am Samstag gegen 14:00 Uhr beabsichtigte ein 93-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw an der Kreuzung Sylbacher Straße/Ostwestfalenstraße auf die Ostwestfalenstraßen zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 31-jährigen Frau aus Bad Salzuflen, welche mit ihrem Ford in Richtung Lemgo unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Pkw wurden abgeschleppt und die Ostwestfalenstraße musste für ca. 90 Minuten gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 9000EUR.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell