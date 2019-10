Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Erkelenz (ots)

Gegen 1.40 Uhr hörte ein Zeuge am Mittwoch (9. Oktober) einen lauten Knall, der aus Richtung seines an der Straße Adam-Stegerwald-Hof parkenden Fahrzeugs zu kommen schien. Als er nachsah, bemerkte er drei Personen, die zu Fuß in Richtung Erkelenzer Innenstadt flüchteten. An seinem Fahrzeug war die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen und die Täter hatten einen Karton mit Bowlingutensilien daraus entwendet.

