Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Betrunkener Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots)

Am 29.07.2019 gegen 19:50 Uhr ereignete sich in Stralsund in der Straße Am Fischmarkt ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem parkenden PKW.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie ein 39-jähriger Radfahrer aus der Hansestadt zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen geparkten PKW VW stieß. Zumindest am PKW entstand ein Schaden, weshalb der Zeuge den Radfahrer ansprach. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte der Radfahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Der Zeuge meldete den Verkehrsunfall bei der Polizei. Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund suchten den 39-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,60 Promille. Durch einen Arzt wurde dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

