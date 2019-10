Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Führen eines Kraftfahrzeuges unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln

29223 Celle (ots)

Am Freitag morgen, 19.10.2019, wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle eine stationäre Verkehrskontrolle in der Lüneburger Heerstraße in Celle durchgeführt.

Zielrichtung der Verkehrskontrolle war die Erkennung und Ahndung von Alkohol - und Drogen beeinflussten Fahrzeugführern.

Gegen 00:50 Uhr wurde ein 33 jähriger Fahrzeugführer aus Lachendorf mit einem VW Touran kontrolliert.

Bei der durchgeführten Kontrolle wurden bei dem Fahrzeugführer eine Beeinflussung aufgrund des Konsums von Betäubungsmitteln festgestellt, ein dauerhafter und regelmäßiger Konsum von Betäubungsmitteln wurde eingeräumt.

Nach Durchsuchung seiner Person und des Fahrzeuges zur Auffindung weiterer Betäubungsmittel, wurde die Weiterfahrt dem 33 jährigen Lachendorfer untersagt und im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK, EfÜ

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell