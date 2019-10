Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Kiosk

Lachendorf (ots)

In der Nacht zu heute wurde versucht, in den Kiosk in der Oppershäuser Straße einzubrechen. Trotz massiver Gewalteinwirkung auf die Tür, misslang dieses jedoch.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

