Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Handys und Bargeld aus geparkten Auto gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Aus einem in Jestetten geparkten Volvo hat ein Unbekannter am Dienstagabend, 19.11.2019, drei Handys und eine Tasche mit Bargeld gestohlen. Gegen 20:15 Uhr bemerkte der 46 Jahre alte Autobesitzer, dass sein Wagen nicht mehr verschlossen war. Der Mann war kurz in einem Discounter in der Schaffhauser Straße zum Einkaufen und hatte seinen Volvo auf dem dazugehörigen Parkplatz abgestellt. Aus dem Wagen fehlten drei IPhones und eine Armani-Tasche, in der sich ein größerer Bargeldbetrag in Schweizer Franken befand. Der entstandene Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Wer am Dienstagabend Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

