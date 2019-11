Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Gottenheim - LKW kommt von Fahrbahn ab und kippt um

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.11.2019, gegen 11:45 Uhr, kam ein LKW auf der K4995 am Ortsausgang Gottenheim, in Richtung Wasenweiler von der Fahrbahn ab und kippte um. Im Bereich einer scharfen Kurve geriet der LKW, aus bislang ungeklärter Ursache, mit den Rädern der rechten Fahrzeugseite auf den Seitenstreifen und setzte mit Achse und Ölwanne auf der Fahrbahnkante auf. Infolgedessen kippte der LKW um und landete zwischen Straße und dem dort befindlichen Radweg. Auf Grund von austretenden Betriebsstoffen des LKW, war eine Sperrung der Straße, sowie ein Großaufgebot der Feuerwehr nötig um die Unfallstelle zu reinigen. Verletzte gab es keine, jedoch entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro.

