Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbrecher scheitern an Sicherheitsglas

Ennepetal (ots)

Am Sonntag versuchten Einbrecher über ein Dachfenster in ein Einfamilienhaus am Saarlandring einzusteigen. Sie versuchten die Scheibe einzuschlagen, was ihnen jedoch nicht gelang, da es sich um ein Fenster mit Sicherheitsglas handelte. Die Täter sahen von weiteren Versuchen ab und flüchteten ohne Beute.

