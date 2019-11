Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbrecher verwüsten Wohnung

Schwelm (ots)

Am Sonntag (03.11) brachen Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße auf. In der Wohnung beschädigten die Täter die Couch, eine Bettmatratze und einen Coutchtisch und die Gardine mit einem Messer. Auf Beute hatten es die Täter offensichtlich nicht abgesehen, zumindest ist bisher nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

