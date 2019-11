Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Gevelsberg (ots)

Am 02.11.2019, gegen 13:37 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Hattinger die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe des Fußweges Kirchstraße erfasste er einen die Fahrbahn querenden 6-jährigen Gevelsberger Fußgänger. Dieser wurde bei der Kollision schwer verletzt.

