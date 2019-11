Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Auseinandersetzung Messer gezogen

Hattingen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, meldete ein Passant eine Auseinandersetzung am ZOB in Hattingen. Einer der Kontrahenten soll sein Gegenüber mit einem Messer verletzt haben. An der Martin-Luther-Straße konnte das 30-jährige Opfer angetroffen werden. Der Mann hatte eine leichte Schnittverletzung am Bein, er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Angreifer war geflüchtet, konnte jedoch aufgrund der genauen Personenbeschreibung im Rahmen der Fahndung schnell angetroffen werden. Bei dem 34-jährigen Hattinger konnte kein Messer aufgefunden werden, jedoch wurden Drogen gefunden, welche nach ersten Erkenntnissen auch der Auslöser für den Streit waren. Der Hattinger wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell