POL-SO: versuchter Raub auf Blumengeschäft

Wickede (ots) - Am Montagabend gegen 17:50 Uhr versuchte ein unbekannter Täter das Blumengeschäft in der Hauptstraße in Wickede zu überfallen. Nach dem er in das Geschäft kam forderte er unter Vorhalt von Pfefferspray die Mitarbeiterin auf ihm das Geld zu geben. Nach dem seine Forderungen nicht erfüllt worden sind sprühte er ihr Pfefferspray ins Gesicht und verließ das Geschäft. Anschließend floh in Richtung "Bürgerhaus", Parkanlage "Lanfertal".

Der männliche, maskierte Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 170 - 180 cm lang - Schlanke Gestalt - Dunkel bekleidet mit einer ins Gesicht gezogenen Kapuze

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 melden. (reh)

