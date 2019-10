Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt in Haft (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 20.08.2019/16.35 Uhr

Ostfildern (ES): Der zur Tatzeit 22-jährige Mann, der in Verdacht steht, am späten Abend des 19. August 2019 einen Lebensmittelmarkt in Ostfildern-Ruit überfallen zu haben, ist zwischenzeitlich erneut festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte ein maskierter Mann den Markt in der Hedelfinger Straße gegen 22 Uhr betreten und unter Vorhalt einer Pistole von einer 36 Jahre alten Kassiererin die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als sich die Kasse nicht schnell genug öffnen ließ, war er ohne Beute geflüchtet.

Bei der unverzüglich eingeleiteten Fahndung war der damals 22-Jährige wenig später unweit des Tatorts vorläufig festgenommen worden. Im Zuge der anschließenden, kriminalpolizeilichen Ermittlungen hatte sich der Tatverdacht gegen ihn jedoch nicht in der erforderlichen Weise erhärten lassen, sodass er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. Seither liefen die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen auf Hochtouren.

Durch die folgenden, umfangreichen Zeugenvernehmungen und Auswertungen von Videoaufzeichnungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den Mann. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen Haftbefehl, worauf der jetzt 23 Jahre alte Deutsche, der unter anderem bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist, erneut festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. (mr)

Rückfragen bitte an:



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell