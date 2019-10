Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Exhibitionist geschnappt; Fahrzeug aufgebrochen, Vor Kind entblößt; Wohnungseinbruch; Unfallflucht; Brand in Tiefgarage

Reutlingen (ots)

Von der Sonne geblendet

Von der tiefstehenden Sonne geblendet hat ein 18-Jähriger am Mittwochabend auf der Siemensstraße einen vor ihm haltenden Skoda übersehen und ist aufgefahren. Der Fahranfänger war gegen 17.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Siemensstraße stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein 30-Jähriger vor ihm mit seinem Skoda an der roten Ampel an der Einmündung Halskestraße bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte trotz einer Notbremsung noch mit so großer Wucht ins Heck des Skoda, dass dieser auf einen davor stehenden Opel Corsa eines 21-Jährigen aufgeschoben wurde. Während alle Fahrer unverletzt blieben, wurde ein 21-jähriger Mitfahrer im Opel leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Mutmaßlichen Exhibitionisten dingfest gemacht

Beamte des Polizeireviers Reutlingen haben am Mittwochmittag nach kurzer Fahndung einen mutmaßlichen Exhibitionisten dingfest gemacht. Kurz vor 14 Uhr meldete eine 32-Jährige der Polizei einem Mann, der in der Ringelbachstraße in aller Öffentlichkeit sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Eine Polizeistreife traf dort auf den 51-jährigen Tatverdächtigen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Außerdem prüfen die Beamten, ob der Mann auch für eine weitere exhibitionistische Handlung nur wenige Stunden zuvor verantwortlich sein könnte. Bereits gegen zehn Uhr hatte ein Unbekannter an einer Bushaltestelle in der Ringelbachstraße onaniert. (mr)

Eningen (RT): Vorfahrt missachtet

Durch Missachtung der Vorfahrt hat ein 58-jähriger Pkw-Lenker am Donnerstagmorgen, kurz nach sechs Uhr, in der Weihenstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein E-Bike-Fahrer verletzt worden ist. Der Nissan-Fahrer kam aus der Straße Im Unterdorf und bog ohne anzuhalten nach rechts in die Weihenstraße ein. Der vorfahrtsberechtigte und mit Helm, sowie einer Warnweste ausgestattete, 60-jährige Radler, der mit seinem ordnungsgemäß beleuchteten E-Bike die Weihenstraße vom Kreisverkehr kommend abwärts in Richtung Reutlingen befuhr, prallte in die linke Seite des Pkw und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Der ansprechbare Verunglückte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Der eher geringe Sachschaden an dem Pkw und dem Fahrrad kann noch nicht genau beziffert werden. Die Weihenstraße war für etwa 25 Minuten gesperrt, wodurch es vorübergehend zu Behinderungen kam. (ak)

Filderstadt (ES): Kind bei Unfall verletzt

In der Ringstraße in Bonlanden ist am Mittwochmittag eine Vierjährige von einem Pkw erfasst und nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 14 Uhr rannte das Mädchen, ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen am Straßenrand geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn. Ein aus Richtung Richard-Wagner-Straße kommender, 33-jähriger Nissan-Lenker leitete daraufhin eine Vollbremsung ein. Dennoch touchierte die Fahrzeugfront das Kind, das anschließend zu Fall kam. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde das Mädchen zur weitere Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Lenningen (ES): Bei Fahrzeug-Aufbruch Werkzeug entwendet

Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter bei einem Fahrzeug-Aufbruch in der Nacht zum Mittwoch erbeutet. In der Zeit zwischen 20 Uhr und sechs Uhr hebelte der Täter eine Seitenscheibe eines in der Kirchheimer Straße abgestellten Sprinters auf und nahm die Arbeitsgeräte an sich. An einen daneben geparkten, weiteren Sprinter brach er außerdem den Tankdeckel auf und schlauchte über 40 Liter Diesel ab. Die vom Täter verursachten Reparaturkosten der beiden Fahrzeuge können noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Vor Mädchen entblößt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim bittet um Zeugenhinweise zu einem Exhibitionisten, der sich am Mittwochmittag vor einer Neunjährigen entblößt hat. Das Mädchen befuhr gegen neun Uhr den Radweg entlang der B 297, als sich ihr auf Höhe des Freibads ein Mann mit geöffneter Hose zeigte und sich offenbar selbst befriedigte. Der Gesuchte ist zirka 30 - 40 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare und war mit einer lockeren, langen Stoffhose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Außerdem dürfte der Täter eine braun-gelbe Jeansjacke getragen haben. Zeugentelefon 07021/501-0. (mr)

Neuhausen (ES): Bei Rot über die Ampel? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Wagnerstraße und Scharnhäuser Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 38-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW Sharan auf der Wagnerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Scharnhäuser Straße einbiegen. Dazu tastete sie sich über die Stoppstelle in die Vorfahrtsstraße ein, wobei die an der Einmündung befindliche Fußgängerampel für den Fahrzeugverkehr auf der Scharnhäuser Straße auf Rot geschaltet gewesen sein soll. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 78-Jährigen, der auf der Scharnhäuser Straße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfall soll von mehreren Arbeitern beobachtet worden sein, die sich im Bereich des nahegelegenen Einkaufsmarktes aufgehalten hatten. Insbesondere diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (cw)

Esslingen-Berkheim (ES): In Wohnung eingebrochen

In die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schönbuchstraße ist ein Unbekannter am Mittwochmittag eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 23.40 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Dort durchwühlte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf mehrere Damenuhren, mit denen er sich anschließend aus dem Staub machte. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Esslingen-Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radlerunfall

Mit schweren Verletzungen musste eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag in der Steinlachallee ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 33-Jähriger war gegen 13.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Steinlachallee in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte auf Höhe der Steinbrücke Richtung Christophstraße auf den dort verlaufenden, gemeinsamen Fuß- und Radweg einfahren. Dabei prallte er mit der 53-jährigen Radlerin zusammen, die aus Richtung der Unterführung kommend, in die Steinlachallee einbiegen wollte. Beide Radler stürzten, wobei die Frau so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Mössingen (TÜ): Unfall verursacht und geflüchtet

Ganz erheblich betrunken war ein 21-Jähriger, der am Mittwochabend im Kreisverkehr im Heerweg mutmaßlich einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte. Gegen 22.20 Uhr wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert, wonach am Kreisverkehr aus Richtung Talheim ein umgefahrenes Verkehrszeichen auf der Fahrbahn liege, was in der Dunkelheit schlecht zu sehen sei. Bei der sofortigen Überprüfung stellten die Polizeibeamten nicht nur das Verkehrszeichen fest, sondern zudem eine deutlich erkennbare Ölspur, die von der Unfallstelle wegführte. Die Verfolgung dieser Ölspur führte nicht nur schnell zum Auffinden eines unfallbeschädigten VW Golfs, der an der Halteranschrift geparkt war, sondern auch zu dem 21-jährigen mutmaßlichen Fahrer. Dieser verstrickte sich bei der Befragung zum Unfall zunehmend in Widersprüche und stand zudem noch ganz erheblich unter Alkohol. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,9 Promille. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Golf zur nachfolgenden kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt. (cw)

Tübingen (TÜ): Brand in Tiefgararage

Noch unklar ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes am frühen Donnerstagmorgen in einer Tiefgarage in der Marienstraße. Gegen 2.40 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem eine Hausbewohnerin zunächst starken Rauch und dann den Brand eines Fahrzeugs in der Garage unter dem Mehrfamilienkomplex entdeckt hatte. Beide Mehrfamilienhäuser wurden umgehend von den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei geräumt. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand an einem in der Garage geparkten Opel schnell löschen und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein neben dem Opel geparkter Seat sowie Elektro- und Rohrinstallationen in der Tiefgarage beschädigt. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einer Notärztin vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Kriminaltechniker haben die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (cw)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt genommen

Eine 33-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau war gegen sieben Uhr auf der Reutlinger Straße unterwegs, als ihr an der Kreuzung mit der Sternbergstraße von einem Ford S-Max die Vorfahrt genommen wurde. Dessen 43 Jahre alter Fahrer hatte die von links kommend Radlerin offenbar übersehen. Die 33-Jährige prallte gegen die Fahrzeugseite des Ford und stürzte zu Boden. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell