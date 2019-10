POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Pkw-Aufbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

Nürtingen (ES): Lkw gegen Pkw

Erheblicher Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro ist am Dienstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wörthbrücke entstanden. Auf der Fahrt in Richtung Metzingen wechselte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der linken auf die rechte Spur, ohne auf den rechts neben ihm fahrenden Ford Focus eines 72-Jährigen zu achten. Nach der Kollision mit dem Pkw schob der Lkw den Wagen über eine Strecke von etwa 35 Metern quer vor sich her. Der Focus war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (ak)

Esslingen (ES): Kurz nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit einer 29-jährigen Autofahrerin hat am Mittwochmorgen, gegen neun Uhr, in der Weilstraße zu einem Unfall geführt. Die Frau fuhr mit ihrem Audi von Weil kommend in Richtung Pliensauvorstadt. Als sie sich kurz nach ihrem weinenden Kind umdrehte, übersah sie, dass der Lenker eines direkt vor ihr fahrenden Mercedes seinen Wagen abbremste, um nach rechts in einen Feldweg abzubiegen, sodass der Audi nahezu ungebremst ins Heck des Vordermanns krachte. Der 44-jährige Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der an den beiden Autos entstandene Sachschaden dürfte über 10.000 Euro betragen. (ak)

Kirchheim/Teck (ES): Handtasche gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine Handtasche samt Inhalt hat ein Unbekannter am Dienstagmittag aus einem abgestellten Pkw erbeutet. Der Täter schlug zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in der Notzinger Steige geparkten Opel Zafira eine Seitenscheibe ein und nahm die Tasche, die offen sichtbar auf dem Beifahrersitz abgelegt war, an sich. Darin befanden sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit am Eingang des gegenüberliegenden Pflegeheims aufgehalten haben, könnten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (mr)

Filderstadt (ES): Kind angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem grauen VW Bus, dessen Fahrer am Donnerstagmorgen auf dem Radweg an der Einmündung Ringstraße / Dresdener Straße ein Kind angefahren haben und anschließend geflüchtet sein soll, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 13-Jährige gegen 7.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Ringstraße unterwegs. An der Einmündung Dresdener Straße, auf Höhe des Zebrastreifens, soll dann ein grauer VW Bus auf den Radweg gefahren sein, wobei es zur Kollision zwischen dem VW Bus und der Radlerin gekommen ist, in deren Verlauf das Kind stürzte und verletzt wurde. Ohne sich um das Mädchen zu kümmern, soll der Fahrer des VW Bus zurückgesetzt haben und über die Ringstraße in Richtung Bonlanden davon gefahren sein. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Weißer Pritschen-Lkw gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem Baustellenfahrzeug, einem weißen 3,5-Tonnen Pritschenwagen, fahndet das Polizeirevier Nürtingen, nachdem dessen Fahrer am Dienstagabend in der Großbettlinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Fahrer des Baustellen-Lkw war gegen 20 Uhr auf der Großbettlinger Straße in Richtung Neckarhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei zu weit nach rechts und krachte dort seitlich gegen einen auf Höhe des Gebäudes Nummer drei geparkten Audi TT. Ohne sich um den angerichteten Schaden, der auf mindestens 5.000 Euro beziffert wird, zu kümmern, flüchtete der Fahrer in Richtung Neckarhausen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug, das zum Unfallzeitpunkt mehrere Betonsäcke auf der Pritsche geladen hatte und auf der rechten Seite, möglicherweise auch im vorderen Bereich des Pritschenaufbaus erkennbar beschädigt sein dürfte. Telefon 07022/9224-0. (cw)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Roller-Fahrer, der am Dienstagabend an der Kreuzung Stadtlanggasse / Sonnengasse einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Jugendliche war gegen 20.50 Uhr mit seinem Roller Piaggio auf der Stadtlanggasse abwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Sonnengasse fuhr er ohne die Verkehrsregeln zu beachten in den Kreuzungsbereich ein. Ein von rechts kommender und vorfahrtsberechtigter, 34-jähriger VW Passat-Fahrer hatte keinerlei Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Nach Verkehrsunfall in Kliniken gebracht

Drei Personen, darunter ein zwei Monate altes Baby, sind am Dienstagabend nach einem Verkehrsunfall auf der L 370 vom Rettungsdienst in Kliniken eingeliefert worden. Eine 39 Jahre alte Frau war gegen 18 Uhr mit ihrem VW Golf von Rottenburg herkommend in Richtung Kiebingen unterwegs. An der Einmündung zur Osttangente fuhr sie wohl aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit auf einen verkehrsbedingt stehenden VW Golf Sportsvan eines 69-Jährigen auf. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 69-Jährige erlitten hierbei leichte Verletzungen. Noch unbekannt ist, ob der Säugling, der sich im Wagen der 39-Jährigen befand, ebenfalls Verletzungen davontrug. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 7.000 Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt. (mr)

