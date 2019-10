Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogenkontrollen im Straßenverkehr; Verkehrsunfälle; Einbruch; Raub; Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Im Drogenrausch am Steuer

Gleich fünf Autofahrer musste die Polizei am Montagmittag aus dem Verkehr ziehen, weil sie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Zwischen 14.15 Uhr und 18 Uhr kontrollierten besonders geschulte Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Rommelsbacher Straße insgesamt 25 Autofahrer. Neben diversen Verstößen wegen verbotener Handynutzung oder Missachtung der Gurtpflicht, mussten sie auch eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin und zwei jeweils 23-jährige BMW-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, die Cannabis konsumiert hatten. Bei einem Mitfahrer in einem der BMW wurde eine Kleinmenge Marihuana beschlagnahmt. Bei einem 33-jährigen Fahrer eines Suzuki wurde nicht nur eine Kokain-Plombe aufgefunden, zudem stand der Fahrer unter Einfluss von Kokain. Bei einem 35-jährigen VW Polo-Fahrer stellten die Polizeibeamten fest, dass er neben Cannabis auch Amphetamine konsumiert hatte. Alle fünf mussten im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, sodass sie ihre Autos an der Kontrollstelle abstellen mussten. Zudem wurden gegen alle fünf entsprechende Bußgeld- und Strafverfahren eingeleitet. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Pfullingen (RT): Bei Rot über die Ampel

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 24-jähriger Radler, der am frühen Montagabend auf der Kreuzung L 382 / Römerstraße / Daimler Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Mann war gegen 17.50 Uhr verkehrswidrig mit seinem Mountainbike auf dem linken Gehweg der Daimlerstraße in Richtung Marktstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Römerstraße fuhr er trotz Rotlichts über den Fußgängerüberweg auf die L 382 ein. Ein 67-Jähriger, der mit seinem Volvo bei Grün von der Römerstraße nach links in die Daimlerstraße einbiegen wollte, hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Radler stürzte und wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Dettingen (RT): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Uracher Straße/Siemensstraße ereignet hat. Ein 29-Jähriger war gegen 8.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. An der Einmündung zur Siemensstraße bog er nach links ab. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter eines 22-Jährigen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden fiel mit etwa 25.000 Euro beträchtlich aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. (jl)

Hayingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Zwischen Gundelfingen und Indelhausen hat sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen ereignet. Ein 32-jähriger Biker war gegen 13.20 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja auf der K 6769 in Richtung Indelhausen unterwegs. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf der feuchten Fahrbahn in einer scharfen Rechtskurve auf die linke Seite und stieß hier mit einem anderen, ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Sowohl der Unfallverursacher als auch der entgegenkommende 77-Jährige und dessen ein Jahr jüngere Sozia kamen daraufhin zu Fall und verletzten sich leicht. Der 77-Jährige und seine Mitfahrerin wurden vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre BMW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 7.000 Euro. (mr)

Sonnenbühl (RT): Omnibus contra Omnibus

Ohne sich um die nach einem Verkehrsunfall erheblich verunreinige Fahrbahn zu kümmern, haben am Montagmorgen die beiden beteiligten Omnibusfahrer die Unfallstelle verlassen. Auf der L 382, zwischen Hausen und Erpfingen, war es kurz nach sechs Uhr zu einem Streifvorgang zwischen den entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen. Die beiden Lenker im Alter von 51 und 67 Jahren setzten ihre Fahrt daraufhin fort, obwohl an ihren Bussen die linken Außenspiegel abgerissen wurden und Seitenscheiben zersprangen. Auf der Fahrbahn verblieben erhebliche Mengen Glassplitter und Fahrzeugteile, die in der Folge durch eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei beseitig werden mussten. Im Bus des 67-Jährigen befanden sich außerdem Fahrgäste, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt wurden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt etwa 16.000 Euro. (mr)

Filderstadt (ES): In Wohnung eingebrochen

Ein Einbrecher hat am Montagabend in einer Wohnung in der Straße Im alten Rad in Bernhausen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr bis 21.40 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannte über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Im Anschluss durchwühlte er in nahezu allen Räumen die Schränke und Schubladen und entwendete Schmuck. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (jl)

Ostfildern (ES): Mit Werkzeug bedroht und beraubt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizei Esslingen bittet nach einem Raubdelikt, das sich am Montagnachmittag im Hohenemsweg im Scharnhauser Park ereignet hat, um Zeugenhinweise. Gegen 17.30 Uhr klingelte ein maskierter Mann an der Wohnungstür eines 71-Jährigen und bedrohte diesen mit einem Werkzeug. Außerdem verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen und raubte anschließend Bargeld und ein Mobiltelefon. Das Opfer trug von der Tat leichte Verletzungen davon und musste in einer Klinik behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge flüchtete der Gesuchte mit einem auffällig orangefarbenen Fahrrad und stieg wohl gegen 18.05 Uhr an der U-Bahnhaltestelle "Scharnhauser Park" in die U7 ein, die er wenige Minuten später an der Haltestelle "Technische Akademie" wieder verließ. Der Täter ist zirka 180 cm groß, von athletischer Figur, hat eine weiße, sehr helle Hautfarbe sowie ein schmales Gesicht und sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er einen blonden Irokesenhaarschnitt, der nach hinten zu einem Zopf geflochten war. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Kapuzenpullover. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/7091-3. (mr)

Tübingen (TÜ): Kollision unter Radfahrern

Auf dem parallel zur Stuttgarter Straße verlaufenden Gehweg sind am Montagnachmittag zwei Radfahrer zusammengestoßen. Gegen 17.40 Uhr kollidierten aus noch unbekannter Ursache ein 13-jähriges Kind und eine 71 Jahre alte Frau, worauf beide Personen zu Boden stürzten. Während der Junge unverletzt blieb, musste die Seniorin mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Montagnachmittag am Hirschauer Baggersee vor einer 50-Jährigen entblößt und selbst befriedigt. Gegen 16.45 Uhr onanierte der Täter vor der Frau und schaute dabei offenbar demonstrativ in deren Richtung. Der Gesuchte, der in der Folge auf einem roten Fahrrad mit einer grünen Isomatte auf dem Gepäckträger flüchtete, konnte bei der anschließenden polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er ist zirka 60 bis 70 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, von untersetzter Statur und hat ein rundliches Gesicht sowie kurze graue Haare. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660. (mr)

Tübingen (TÜ): Kurz nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand haben am Montagvormittag zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von 5.000 Euro in der Hegelstraße geführt. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Renault Master Van die zweispurige Hegelstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Finanzamts erkannte der Renault-Fahrer zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken kam. Weil er zudem keinen ausreichenden Abstand eingehalten hatte, fuhr er auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Mercedes eines 22-Jährigen auf. Der Renault war nach dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. (jl)

Rückfragen bitte an:



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Jule Leisner (jl), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell