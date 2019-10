Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand; Pkw-Aufbrüche; Verkehrsunfälle; Exhibitionist geschnappt

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Küche

Zum Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Haublickstraße sind die Einsatzkräfte am Dienstagmittag ausgerückt. Gegen 11.50 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem Nachbarn zunächst den Alarm eines Rauchmelders und nachfolgend Flammen in der Küche einer der Wohnungen entdeckt hatten. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, musste sich erst Zugang zu der Wohnung verschaffen, bekam den Brand dann aber schnell unter Kontrolle. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, hatte die Wohnungsinhaberin eine Kunststoffschüssel auf die eingeschaltete Herdplatte gestellt und anschließend die Wohnung verlassen. Das Gefäß begann zunächst zu schmoren und ging dann samt Inhalt in Flammen auf. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf die Küchenzeile beschränkt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): Handtasche gestohlen

Eine von außen sichtbar hinter dem Beifahrersitz abgestellte Handtasche hat am Dienstagmittag in der Friedhofstraße einen Dieb angelockt. Der Unbekannte zertrümmerte zwischen 13 Uhr und 14 Uhr an dem vor dem Friedhof geparkten VW Polo eine Scheibe und griff sich die Handtasche samt Geldbörse und persönlichen Dokumenten. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Plochingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Eine medizinische Ursache hat den polizeilichen Ermittlungen zufolge am Dienstagvormittag an der Einmündung Urbanstraße / Brühlstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 81-Jähriger war gegen neun Uhr mit seinem VW Golf auf der Urbanstraße unterwegs und wollte nach links in die Brühlstraße einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Ein Rettungswagen brachte den Senior nachfolgend vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik. Sein Golf wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden an der Hauswand wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe am Auto ist noch nicht bekannt. (cw)

Notzingen (ES): Auto aufgebrochen

Durch das Einschlagen einer Scheibe hat sich am Dienstagmittag, zwischen 11.30 Uhr, und 13.45 Uhr, ein Unbekannter Zugriff in einen an der L 1201 zwischen Notzingen und Hochdorf geparkten Mercedes verschafft. Dort schnappte er sich die von außen sichtbar im Fußraum abgelegte Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Gegenständen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. (cw)

Ostfildern (ES): Kind ins Auto gerannt

Ein elfjähriger Junge ist am Dienstagmorgen, gegen sieben Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Kemnat schwer verletzt worden. Der Junge wollte die Fahrbahn der Heumadener Straße überqueren, um seinen Schulbus auf der gegenüberliegenden Seite noch zu erreichen. Hierbei rannte er vom Gehweg der Reyherstraße aus zwischen mehreren Mülltonnen hervor unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr auf der Heumadener Straße zu achten. Eine 26-jährige Fahrerin eines Mini Cooper, die dort in Richtung Hauptstraße unterwegs war, leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass ihr Wagen das Kind noch mit der linken Fahrzeugfront erfasste. Der Junge wurde nach der Kollision auf die Fahrbahn geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde der ansprechbare Elfjährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der am Pkw der jungen Frau entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Heumadener Straße war unmittelbar nach dem Unfall zunächst komplett gesperrt, später bis zum Abschluss der Unfallaufnahme dann einspurig befahrbar. Die Polizei leitete den stockenden Berufsverkehr an der Unfallstelle vorbei. (ak)

Mössingen (TÜ): Vor Spaziergängerin onaniert

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es dem Polizeiposten Mössingen am Dienstagvormittag gelungen, einen mutmaßlichen Exhibitionisten bereits kurz nach der Tat zu ermitteln. Die 42-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit ihrem Hund im Bereich des Parkplatzes des Trinkpavillons an der Sebastiansweilerstraße unterwegs und sah am Rand des dortigen Waldwegs einen Mann, der mit heruntergelassener Hose onaniert haben soll. Richtigerweise notierte sich die Spaziergängerin das Autokennzeichen des Mannes und meldete den Vorfall der Polizei. So kamen die Beamten schnell auf die Spur des 27-jährigen Tatverdächtigen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (mr)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell