Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Schlägerei vor Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vor einem Restaurant in der Torstraße soll es am Dienstag, 19.11.2019, gegen 18.30 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen sein. Aus nicht bekannten Gründen ging ein Unbekannter auf einen 52 Jahre alten Mann los und schlug diesen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Wohl um die Schläge abzuwehren, schlug der 52-jährige zurück und brach sich dabei die Hand. Der 52-jährige begab sich anschließend zur Polizei und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Angreifer wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,65 m groß, südländisches Aussehen und etwa 55 Jahre alt. Er trug eine Brille, einen Bart und hatte eine Glatze. Getragen hatte er eine rote Jacke und einen Rucksack. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

