Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Polizei hält den hohen Fahndungsdruck aufrecht - fünfter Fahndungs- und Sicherheitstag im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Stadt Freiburg/Polizei BW

Freiburg (ots)

Das Polizeipräsidium Freiburg behandelt das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum mit hoher Priorität. Durch die Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt Freiburg und der Polizei Baden-Württemberg und des damit einhergehenden hohen Kräftepotentials besteht die Möglichkeit, wirksame Einsatzmaßnahmen durchzuführen. So wurden in den vergangenen Monaten in Freiburg mehrere Sicherheits- und Fahndungstage durchgeführt, die zu einem hohen Fahndungsdruck auf potentielle Straftäter beigetragen haben. Am Samstag, 16.11.2019, fand mit Unterstützung von Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz der fünfte Sicherheits- und Fahndungstag in Freiburg statt. Schwerpunkt der Aktion war die Kontrolle von Gastronomiebetrieben, Spielotheken und öffentlichen Plätzen, um dort gezielt nach Straftätern zu fahnden, die per Haftbefehl gesucht werden und den Druck im Bereich der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität hoch zu halten. Insgesamt wurden 55 Personen gezielt angesprochen und überprüft. Auf den öffentlichen Plätzen war es auch größeren Personengruppen aufgrund des polizeitaktischen Vorgehens nicht möglich, den Maßnahmen aus dem Weg zu gehen. In zwei Fällen wurden im Zuge der Kontrollen kleinere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei zwei Personen wurden wegen anhängiger Ermittlungsverfahren Mitteilungen an die Justiz gefertigt. Zwei weitere Personen hatten Ordnungswidrigkeiten begangen, weil sie gegen bestehende Aufenthaltsverbote verstoßen hatten. Die polizeilichen Maßnahmen im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft in Freiburg werden fortgeführt. Aktionstage wie am vergangenen Samstag werden auch für die Zukunft geplant. jc

