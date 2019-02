Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstähle aus Fahrzeugen

Ibbenbüren (ots)

Im Stadtgebiet sind am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (13.02.2019) drei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Nach 19.00 Uhr sind Unbekannte an der Münsterstraße, auf dem P+R-Parkplatz der A 30, zu einem grauen Opel Corsa gegangen. Nachdem sie daran eine Scheibe zertrümmert hatten, suchten sie im Innern nach Wertgegenständen. Hier bauten sie das Radio aus und nahmen es mit. Zudem gossen die Täter eine Lebensmittelsauce über die Frontscheibe und den Fahrersitz. An der Friedenstraße und der angrenzenden Straße "An der Aa" machten sich Unbekannte nach 19.30 Uhr an zwei Mercedes-Fahrzeugen zu schaffen. An beiden PKW zertrümmerten sie jeweils eine Scheibe. Was sie aus den Wagen gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. In einem Fall blieben sie offenbar ohne Beute. Der Sachschaden liegt wird hier bei ungefähr 1.500 Euro. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

