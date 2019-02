Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, Brand eines Papiermüllcontainers

Rheine (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (13.02.2019) ist der Polizei ein Feuer in einem Papiermüllcontainer an der Canisiusstraße gemeldet worden. Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 04.10 Uhr und informierte sofort die Einsatzkräfte. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie in dem Container noch kleine Flammen feststellen. Der Inhalt des Containers brannte aus. An dem Container selbst sind vermutlich keine größeren Schäden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar hatten unbekannte Personen den Inhalt des Containers angezündet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

