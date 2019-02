Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in ein Geschäft

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (13.02.2019) in ein Geschäftsgebäude am "Lütke Berg" eingestiegen. Die Unbekannten hatten sich dabei auch auf dem Dach des Gebäudes aufgehalten. Nachdem sie gewaltsam in die Räume eingestiegen waren, begaben sie sich zu dem dortogen Frisörsalon. Bei der Suche nach Wertgegenständen fanden sie einen Tresor, den sie aufbrachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie daraus etwa 200 Euro Bargeld. Die Summe der von den Tätern angerichteten Sachschäden ist mit etwa 2.000 Euro deutlich höher anzusetzen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wem sind im Tatzeitraum, zwischen Dienstabend 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 07.45 Uhr, an dem Gebäude verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

