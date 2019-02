Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

Altenberge (ots)

Im Bereich Kümper hat sich am Dienstagmorgen (12.02.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Unfall wurden ein 42 Jahre alter Autofahrer und die 51-jährige Fahrerin des anderen PKWs leicht verletzt. Es entstanden an den beiden Wagen erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt werden. Gegen 07.20 Uhr fuhr der 42-jährige Altenberger auf der Hohenholter Straße in Richtung Kümper. Beim Überqueren der vorfahrtberechtigten Landstraße 874 kam es zur Kollision mit dem PKW der Frau aus Billerbeck, die in Richtung B 54/Kreisverkehr L 510 unterwegs war.

