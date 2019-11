Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Weil am Rhein: Festnahme mutmaßlicher Einbrecher

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.11.19, gegen 20 Uhr, wollten Polizisten einen BMW mit französischer Zulassung in der Hauptstraße in Weil am Rhein kontrollieren. Der Fahrer des BMW ignorierte jedoch die Anhaltezeichen des Streifenwagens und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Bayerstraße. Hier konnte das Fahrzeug durch weitere Polizeikräfte gestoppt werden. Während der Fahrer im Fahrzeug sitzen blieb, versuchte der Beifahrer zu Fuß zu flüchten. Er konnte nach kurzer Verfolgung eingeholt und überwältigt werden. Auf seiner Flucht hatte der Mann Schmuck und Uhren weggeworfen. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Gegenstände aus Einbrüchen stammen. Bei der Durchsuchung der Personen und des Fahrzeuges wurden weitere Gegenstände aufgefunden, die den Verdacht nahelegen, dass diese zu Einbruchszwecken verwendet wurden oder aus Einbrüchen stammten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Dienstag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach durch das Amtsgericht Lörrach gegen die beiden Männer Haftbefehl erlassen. Es handelt sich um kosovarische Staatsangehörige im Alter von 34 und 36 Jahren.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell