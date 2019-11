Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.11.19, gegen 20 Uhr, kam es im Bereich der Römer- und Peter-Krauseneck-Straße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Hierbei beschuldigte eine Gruppe von mehreren Personen eine weitere Gruppe, bestehend aus drei Personen, am Vortag eine Körperverletzung begangen zu haben. Bei dem Handgemenge am Dienstagabend wurde ein 26-jähriger Mann möglicherweise durch einen Flaschenwurf und Faustschläge leicht verletzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.

