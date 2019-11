Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz nach Papiermülltonnenbrand - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Der Inhalt einer Papiermülltonne geriet am Mittwoch, 20.11.19, gegen 04:33 Uhr im Adlergäßchen in Brand. Die verständigte Feuerwehr Lörrach konnte den Brand schnell löschen, die Mülltonne wurde jedoch zerstört. Während der Löscharbeiten wurde dann der Brand einer weiteren Papiermülltonne am Meeraner Platz gemeldet. Auch hier wurde die Tonne teilweise zerstört. Es ist davon auszugehen, dass die Papiertonnen in Brand gesetzt wurden. Der Sachschaden an den Behältern dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 07621 176-0 zu melden.

