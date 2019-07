Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache Ramersdorf überprüften am gestrigen Montag (29.07.2019) gegen 13:15 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer in der Straße Grüner Weg in Königswinter-Oberdollendorf. Aus dem Auto des Mannes konnten die Polizisten deutlich den Geruch von Marihuana wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel entsprechend positiv aus. Der Fahrer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. In dem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten dann noch vier Tütchen mit Marihuana. Dem 22-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet

