Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Fleischerei

Borgentreich (ots)

In ein Fleischwarengeschäft in Borgentreich-Bühne sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 6. Mai, gewaltsam eingedrungen. An der Straße Bindgarten verschafften sie sich Zugang zum Verkaufsraum und durchsuchten auch die Büroräume des Geschäftshauses. Sie entwendeten Bargeld und bedienten sich an den verschiedenen Wurstwaren. Durch den Einbruch richteten die Täter außerdem einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Die Ermittler der Polizei hoffen auf Hinweise von möglichen Zeugen. Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen 5. Mai, 23.45 Uhr und 6. Mai, 4.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell