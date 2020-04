Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Pedelec-Fahrer gestürzt und leicht verletzt.

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag begegneten sich an einer Radweg-Kreuzung im Mannheimer Schlossgarten ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer und ein 56-jähriger Fahrrad-Fahrer. Der Radler, der aus Richtung Ludwigshafen kam, missachtete die Wartepflicht gegenüber dem 47-jährigen Fahrer eines Pedelec, der in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke unterwegs war. Dadurch musste der Pedelec-Fahrer stark bremsen und stürzte in der weiteren Folge zu Boden. Dabei zog er sich Prellungen an der Schulter sowie Schürfwunden zu. Der Gestürzte wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Pedelec brach die vordere Felge und die Gabel. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

