POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unbekannte beschmieren Gartenmauer - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Waldhof eine Garageneinfahrt und eine Gartenmauer eines Anwesens in der Marburger Straße mit Sprühfarbe. Im näheren Umfeld des Anwesens wurden weitere Schmierereien in gleicher Art und Farbe festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

