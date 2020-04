Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss mit Kleintransporter unterwegs

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag war ein 20-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter unter Drogeneinfluss im Stadtteil Neckarstadt unterwegs. Er fiel einer Polizeistreife gegen 13 Uhr in der Industriestraße auf. Als der Mann das Streifenfahrzeug erblickt hatte, beschleunigte er das Fahrzeug und versuchte, aus dem Sichtfeld der Beamten zu gelangen. Diese bemerkten sein Ansinnen und nahmen die Verfolgung auf. Er fuhr wenig später an den Fahrbahnrand, stoppte abrupt und wollte aus dem Fahrzeug aussteigen, um zu flüchten. Dies konnte von den Ordnungshütern verhindert werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum fest. Sie brachten ihn daraufhin zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt und führten einen Drogentest bei ihm durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin und Marihuana. Dem 20-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und er ohne Wissen des Halters die Fahrzeugschlüssel an sich genommen und das Fahrzeug benutzt hatte.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell