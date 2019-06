POL-ROW: Rentnerehepaar durch "Enkeltrick" geschädigt

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag wurde ein Rentnerehepaar Opfer des sogenannten "Enkeltricks". Die Senioren, ein 89-jähriger Rotenburger und seine 88-jährige Ehefrau, erhielten zunächst den Telefonanruf einer weiblichen Person. Diese gab sich für eine Verwandte aus und schilderte eine finanzielle Notlage. Die Geschädigten glaubten die vorgetragene Geschichte und begaben sich umgehend zu ihrem Kreditinstitut. Hier hoben sie 10.000 EUR von ihrem Konto ab und nahmen das Geld in bar mit nach Hause. Dort meldete sich schon bald eine angebliche Freundin ihrer Verwandten, um das Geld abzuholen. Die Senioren gaben die 10.000 EUR dann dieser unbekannten Frau mit. Erst später am Abend bemerkten die Geschädigten, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden waren.

