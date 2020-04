Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Fahrradfahrer an Tankstelle gemeldet.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Weinheim ein betrunkener Fahrradfahrer auf dem Gelände einer Tankstelle gemeldet. Eine Zeugin teilte kurz nach 16 Uhr mit, dass ein betrunkener Fahrradfahrer soeben auf das Tankstellengelände in der Mannheimer Straße gefahren kam. Der Mann war bereits zuvor aufgefallen, weil er Kunden der Tankstelle anpöbelte und betrunken war. Die Zeugin hatte ihn deswegen des Geländes verwiesen. Nun sei er, in Schlangenlinien fahrend, auf einem Fahrrad zurückgekehrt. Zudem hielt er ein Mobiltelefon in der Hand, mit dem er Musik hörte. Durch eine Polizeistreife wurde ein 42-jähriger Mann mit einem Fahrrad an der Tankstelle angetroffen. Die Beamten bemerkten sofort den starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,9 Promille. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier Weinheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 42-Jährige in zurückliegender Zeit bereits wegen gleicher Delikte aufgefallen war.

