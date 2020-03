Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mülltonnenbrand, Feuer greift auf DLRG Wachstation über, Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Steinfeld (ots)

Am Samstagabend (21.03.20), gegen 22.40 Uhr, vernahm ein Zeuge einen lauten Knall und Gelächter aus Richtung der Seebadeanstalt Norgaardholz in der Straße Nordstern in Steinberg. Der 51-Jährige ging zunächst von einem Silvesterknaller aus. Eine halbe Stunde später erkannte er ein Feuer bei der DLRG Wachstation der Seebadeanstalt. Da er selbst kein Mobiltelefon bei sich hatte, klingelte er bei einem Anwohner, der seinerseits den Notruf absetzte und anschließend versuchte, den Brand zu löschen. Es wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis eingesetzt, um den Brand der Wachstation zu löschen. Offensichtlich war zunächst wohl eine an der Holzfassade des Hauses stehende Mülltonne in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf das Dach der Wachstation über. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Um Mitternacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Flensburg zwecks Spurensuche den Brandort. Es wird nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung ausgegangen. Weitere Zeugen und Hinweisgeber zu Personen, die sich vor dem Feuer am Seebad aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 mit der Kriminalpolizei in Schleswig in Verbindung zu setzen

