Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Zwei Vorfälle am Eingangsportal der Deutschen Welle - Polizei nahm 61-Jährigen nach kurzer Nachfahrt fest - Ermittlungen dauern an

Bonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 16.02.2020 (Sonntag) kam es zu zwei Vorfällen im Eingangsbereich zur Deutschen Welle auf der Kurz-Schuhmacher-Straße:

Gegen 19:05 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Hauses einen Mann, der sich vor dem Eingang in verdächtiger Art und Weise zu schaffen machte. Der Unbekannte schüttete aus einem mitgeführten Kanister eine Flüssigkeit auf den Boden und versuchte sie anzuzünden - dies misslang jedoch. Als der von dem Zeugen informierte Sicherheitsdienst den Unbekannten ansprach, floh der Verdächtige in einem dunklen Pkw in Richtung Posttower. Die von der alarmierten Polizei unverzüglich eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Festnahme des Mannes.

Gegen 21:25 Uhr erschien der zuvor Beobachtete erneut am Eingangsbereich des Objektes. Diesmal führte neben einem Kanister diesmal auch einen Hammer mit. Die Mitarbeiter des Hauses erkannten den Verdächtigen sofort wieder - als der Unbekannte sie daraufhin verbal bedrohte, begaben sie sich in einen gesicherten Bereich und alarmierten die Polizei. Der Verdächtige flüchtete daraufhin in einem dunklen Pkw vom Ort des Geschehens.

Im Zuge der unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 21:50 Uhr das verdächtige Fahrzeug im Bereich der Moltkestraße in Bad Godesberg fest. Der Fahrer reagierte nicht auf die polizeilichen Haltezeichen und setzte seine Fahrt über die Bonner Straße, durch die Unterführung in Richtung B 9 fort. Hierbei missachtete er eine Rotlicht anzeigende Ampelanlage. Der Fahrer verringerte die Geschwindigkeit seines Wagens auf der weiteren Fahrt und konnte schließlich nach einer etwa dreiminütigen Nachfahrt in Höhe der Max-Löbner-Straße angehalten werden. Auch auf mehrfache Aufforderung stieg der 61-Jährige nicht aus einem Wagen aus. Nach der Öffnung der Autotür wurde er schließlich von den Beamten zu Boden gebracht und fixiert - gegen diese Maßnahmen leistete er körperlichen Widerstand.

Der 61-Jährige wurde schließlich in das Polizeigewahrsam verbracht. Hier wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen - der Arzt ordnete aufgrund des allgemeinen Gesundheitszustandes des Beschuldigten seine Einlieferung in ein Krankenhaus an.

Der Pkw wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Gegen den 61-Jährigen führt das zuständige KK 11 ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Darüber hinaus beschädigte der Beschuldigte auf seiner Fahrt im Bereich der Bonner Straße eine Verkehrsinsel - hierbei wurde einer der vorderen Reifen seines Fahrzeuges beschädigt.

Die Ermittlungen dauern an.

