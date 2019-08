Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet ins Wasser

Bocholt (ots)

In einem Teich endete in der Nacht zum Freitag in Bocholt die Flucht eines 35-Jährigen vor der Polizei: Die Beamten hatten ihn zuvor auf frischer Tat ertappt, nachdem er in ein Ärztehaus am Barloer Weg eingedrungen war. Ein Alarmsignal hatte die Beamten gegen 03.15 Uhr rechtzeitig auf den Plan gerufen. Als sie eintrafen, hörten die Polizisten Geräusche aus dem Innern. Die Beamten betraten daraufhin das Gebäude - das wiederum veranlasste den Einbrecher zur Flucht. Weit kam er allerdings nicht: Polizeibeamte hatten ihm den Fluchtweg durch einen Löschteich abgeschnitten. Aus dem Wasser herauskommen mochte der Bocholter freiwillig jedoch nicht - stattdessen machte er Anzeichen, erneut einen Fluchtversuch zu starten. Polizeibeamte beendeten daraufhin das unfreiwillige Bad im brusttiefen Wasser, holten den Mann heraus und brachten ihn zur Bocholter Polizeiwache. Die weiteren Ermittlungen laufen.

