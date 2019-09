Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer sorgt für Sturz einer Fahrradfahrerin und fährt weg

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 15.10 Uhr, fuhr eine 10-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop auf der Richard-Wagner in Richtung Schubertstraße. In Höhe der Einmündung Lortzingstraße fuhr an ihr ein schwarzes Auto vorbei und touchierte sie mit dem Heck. Dadurch stürzte die 10-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des schwarzen Autos stieg dann aus und erkundigte sich nach den Befinden der 10-Jährigen, stieg dann aber in sein Auto und fuhr weg. Im weiteren Verlauf konnte der Fahrer, ein 80-jähriger Bottroper, ermittelt werden.

