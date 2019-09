Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnertag, gegen 18:00 Uhr, verletzten sich zwei Autofahrer - vier Autos wurden beschädigt. Auf der Henrichenburger Straße warteten ein 55-Jähriger aus Datteln, ein 59-Jähriger aus Castrop-Rauxel und ein 39-Jähriger aus Castrop-Rauxel an einer roten Ampel. Aus unklarer Ursache fuhr eine 70-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel, in Richtung Norden, auf das Auto des 39-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Fahrzeuge zusammengeschoben. Die 70-Jährige und der 39-Jährige verletzten sich. Die 70-Jährige wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Insgesamt entstand 12.300 Euro Sachschaden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme musste die Henrichenburger Straße in Richtung Norden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell