Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Einbruch in Bürgertreff++Autofahrerin verwechselt Gas- und Bremspedal++Alkoholisierter Autofahrer rutscht gegen Baum++Motorradfahrerin verliert die Kontrolle...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Einbruch in Bürgertreff Verden. Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in die Räumlichkeiten des Bürgertreffs am Hoppenkamp gewaltsam eingedrungen und haben eine Spardose mit Münzgeld gestohlen. Der Einbruch wurde erst am Montagmorgen entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter bereits verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie ortskundig waren. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Autofahrerin verwechselt Gas- und Bremspedal Verden. Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat am Montagmorgen eine 83-jährige Autofahrerin bei einem Parkplatzunfall in der Bahnhofstraße verursacht. Offensichtlich verwechselte die Frau Gas- und Bremspedal. Sie fuhr zunächst gegen einen vor ihr stehenden Baum und touchierte dann ein hinter ihr geparktes Auto. Die Rentnerin blieb unverletzt.

Alkoholisierter Autofahrer rutscht gegen Baum Achim. Alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit wirft die Polizei einem 37-jährigen Autofahrer aus Achim vor, der am späten Montagnachmittag an der Autobahn Anschlussstelle Achim-Nord die Kontrolle über seinen Toyota verloren und abseits der Fahrbahn gegen einen Baum geprallt ist. Beim dem leichtverletzten Fahrer stellten Beamte der Polizeiautobahnwache Langwedel Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,23 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Motorradfahrerin verliert die Kontrolle Ritterhude. Beim Abbiegen von der Struckbergstraße in die Bremer Landstraße hat eine 56-jährige Motorradfahrerin am Sonntag die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Sie passierte die Gegenfahrbahn, ohne dass es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam, und fuhr gegen ein Buswartehäuschen. Dabei zog sich die 56-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Exhibitionist zeigt sich junger Frau Worpswede. Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, sein entblößtes Geschlechtsteil einer 20-jährigen Gnarrenburgerin gezeigt. Der Vorfall ereignete sich in der Meinershagener Straße. Von dem Täter liegt der Polizei bislang nur eine vage Beschreibung vor. Danach soll es sich um einen circa 30 Jahre alten und 180 Zentimeter großen Mann mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Worpswede unter Telefon 04792/1235 entgegen.

Spezialwerkzeug gestohlen Grasberg. Aus einem Baucontainer, der auf einem umzäunten Gelände an der Huxfelder Straße aufgestellt ist, haben Unbekannte am Sonntag Spezialwerkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Einbruch wurde am Montagmorgen entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Grasberg unter Telefon 04208/1222 entgegen.

