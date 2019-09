Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Autoaufbrecher am Freizeitpark++Einbruch in Jugendherberge++Platzverweis gegen Schläger++Schläger brechen Erntefestbesucher das Nasenbein++Feuerwehr löscht brennenden...++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Autoaufbrecher am Freizeitpark Verden. Auf dem Parkplatz eines Freizeitparks an der Lindhooper Straße ist am Sonntag ein Auto aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete ein Portmonee mit Bargeld sowie persönliche Papiere des Fahrzeugbesitzers. Nach seinen Angaben dürfte sich der Einbruch zwischen 11 und 16 Uhr ereignet haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Einbruch in Jugendherberge Verden. Durch ein auf Kipp gestelltes Fenster sind bislang unbekannte Diebe in einen Seminarraum der Verdener Jugendherberge gewaltsam eingedrungen und haben aus der Rezeption einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Der Diebstahl wurde am Sonntagmorgen entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Platzverweis gegen Schläger Dörverden. Nachdem er einem zwei Jahre jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, hat die Polizei am Samstagabend einen Platzverweis gegen einen 16-jährigen Dörverdener und seinen Begleiter ausgesprochen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Schläger brechen Erntefestbesucher das Nasenbein Dörverden. Bislang unbekannte Schläger haben einem 20-jährigen Besucher des Stedorfer Erntefestes in der Nacht zu Sonntag das Nasenbein gebrochen. Gemeinschaftlich schlugen sie so lange auf ihr Opfer ein, bis es zu Boden ging. Danach liefen sie davon. Ihre Identität ist nach wie vor unklar, deswegen sucht die Polizei nach Zeugen, die die Schlägerei gegen 02.45 Uhr beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr löscht brennenden Mülleimer Achim. Neben dem Minispielfeld in der Magdeburger Straße hat am Sonntagabend ein Mülleimer gebrannt. Durch das Feuer entstand kaum nennenswerter Schaden. Lediglich der Mülleimer muss ausgetauscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Achim löschte den Brand.

Leerstehendes Wohnhaus aufgebrochen Osterholz-Scharmbeck. Ohne die erhoffte Beute sind bislang unbekannte Diebe bei einem Einbruch in ein zurzeit leerstehendes Wohnhaus an der Heilshorner Straße geblieben. Die Täter verschafften sich am Samstagabend oder in den darauffolgenden Nachtstunden gewaltsamen Zutritt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Vereinsheim von Dieben heimgesucht Schwanewede. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe haben sich bislang unbekannte Diebe am Wochenende erneut gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Ostlandstraße verschafft. Die Täter erbeuteten Bargeld und verschwanden damit unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Ein Zusammenhang mit einem Diebstahl im selben Vereinsheim vor zwei Wochen wird nicht ausgeschlossen.

Fahranfänger fällt durch unsichere Fahrweise auf Schwanewede. Erhebliche Ausfallerscheinungen hat ein 20-jähriger Autofahrer an den Tag gelegt, der am frühen Sonntagmorgen in der Betonstraße unterwegs war. Durch die unsichere Fahrweise fiel er einem anderen Autofahrer auf, der die Polizei in Osterholz-Scharmbeck informierte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den jungen Fahrer anhalten und zur Rede stellen. Dabei fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein Test am sogenannten Alcomaten zeigte 0,93 Promille an. Zudem räumte der 20-Jährige den Konsum von Cannabis sowie Medikamenten ein. Als Folge wurden eine Blutentnahme und eine Führerscheinbeschlagnahme veranlasst.

Brennender Pkw legt Autobahnverkehr lahm Walsrode. Ein brennender Pkw hat am Sonntagnachmittag vorübergehend den Verkehr auf der Autobahn Bremen-Hannover zum Erliegen gebracht. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Walsrode löschten den Brand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell