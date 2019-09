POL-VER: Pressemeldung

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Gefährliche Körperverletzung am Verdener Bahnhof

Am Samstag, den 21.09.2019, gegen 18:30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Dörverdener unvermittelt von einer Gruppe, bestehend aus etwa zehn Jugendlichen, tätlich angegriffen. Erst durch das Einschreiten einiger Unbeteiligten ließen die Täter von ihrem Opfer ab. Das Opfer erlitt Prellungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers. Zeugen, die Angaben zu den Tätern bzw. zur Täterbeschreibung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Verden unter 04231-8060 in Verbindung zu setzen.

Polizeiliche Einsätze häuften sich im Zusammenhang der Erntefeste Etelsen und Stedorf

Während es bei den Veranstaltungen selbst überwiegend friedlich zuging, häuften sich im Umkreis der Erntefeste Etelsen und Stedorf die polizeilichen Einsätze. Es kam zu mehreren zum Teil gefährlichen Körperverletzungen. Gegen zwei Uhr wurde eine 19-Jährige auf dem Nachhauseweg, in der Schulstraße Etelsen, grundlos von einem 20-jährigen Achimer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Hierbei stürzte die Frau zu Boden, wobei das Mobiltelefon beschädigt wurde. Auf dem Gelände in Etelsen schlugen drei Täter nach vorherigen Streitigkeiten auf das Opfer ein. Zwei Täter wurden durch die Security gestellt. Im Bereich Stedorf wurden ein 23-jähriger und ein 16-jähriger Verdener von unbekannten Tätern tätlich angegriffen. Die Täter flüchteten mit einem Pkw so plötzlich wie sie aufgetaucht sind.

PK Achim:

Einbruchdiebstahl in Baucontainer in Oyten

In der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Samstag 7 Uhr wurden in der Kurt-Nagel-Straße in Oyten in zwei Baucontainer eingebrochen und Gegenstände hieraus entwendet. Die Täter hebelten die Zugangstüren auf und gelangten so ins Innere. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Achim unter 04202-9960 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades in Achim

Am Freitag in der Zeit von 17-23 Uhr wurde ein hochwertiges E-Bike entwendet, welches im Bereich einer Gaststätte am Alten Markt abgestellt war. Da das Fahrrad mit einem Faltschloss gesichert war und somit das Fahrradschloss aufgebrochen werden musste, ist nicht auszuschließen, dass Passanten diesen Vorgang mitbekommen haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Achim unter 04202-9960.

Trunkenheitsfahrt in Thedinghausen

Durch Beamte des PK Achim wurde am Samstag um 15 Uhr ein 23-jähriger Achimer in der Thedinghäuser Härsenstraße kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und er zuvor offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei dem Achimer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Oyten

Am Samstag um 10.50 Uhr wurde der Polizei Achim ein Verkehrsunfall in Oyten, Oyterdamm gemeldet. Eine 18-jährige Bomlitzerin beabsichtigte aus Oyten kommend nach links auf die A 27 aufzufahren und verunfallte dabei mit dem ihr entgegenkommenden Fahrzeug eines 63-jährigen Oyteners. Die Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass die 18-jährige das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben dürfte und dass hierin die Unfallursache zu finden ist. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 EUR. Es wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Oyten

Am Samstag um 10.40 Uhr kam es in Oyten auf der Hamburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 7-jähriges Kind lief über die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es wurde von dem PKW eines 57-jährigen Oyteners erfasst, der die Hamburger Straße in Richtung Bassen befuhr. Der Unfall ereignete sich außerhalb geschlossener Ortschaften. Das Kind wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

BAB-Langwedel:

Seitenstreifen im Stau benutzt

28876 Oyten, A1, Richtungsfahrbahn Hamburg Am Samstag, den 21. September 2019, staunten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel nicht schlecht, als sie in ihrem zivilen Streifenwagen rechts überholt wurden. Damit nicht genug: der Rechtsüberholer nutzte im Stau den Seitenstreifen, um den Rastplatz schnel-ler zu erreichen. Die Erklärung des 54-jährigen Nordhorners zu seinem Verhalten war, dass er dringend auf die Toilette musste. Glücklicherweise wurde durch sein riskantes Fahrmanöver niemand gefährdet. Ihm droht nun ein empfindliches Bußgeld.

PK Osterholz:

Verkehrsunfall mit Verletzten in Lilienthal

Zwei Personen sind am frühen Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lilienthal leicht verletzt worden. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus Lilienthal wollte mit seinem Wagen von der Hauptstraße nach links in die Dr.-Sasse-Straße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen einer 50-jährigen Frau aus Bremen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 50-jährige sowie ihr 55-jähriger Beifahrer aus Bremen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer in Osterholz-Scharmbeck

Ein 21-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck befuhr am frühen Sonntagmorgen mit seinem Leichtkraftrad die Lange Straße in Osterholz-Scharmbeck. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw und fuhr frontal auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 21-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss von über einem Promille stand. Ihm wurde während der folgenden Behandlung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

